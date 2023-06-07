مستفيد من مبادرة 100 مليون صحة: اتعالجت من فيروس سي مجانا.. والرئيس وعد وأوفى

قال أحد المتعافين من فيروس سي بالمنصورة من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، إنه اكتشف إصابته بالمرض في 2011 وظل يعاني منه حتى 2017، وخلال رحلته المرضية أجرى فحوصات طبية عند العديد من الأطباء ولكن دون جدوى في ظل ظروفه المادية الصعبة خاصة وأنه عامل باليومية، وكان يضطر للغياب من عمله من أجل الكشف الطبي في محافظة غير محافظته.

وتابع المستفيد من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة: «الدكتور قالي لسه قدامك 6 سنين لحين وصول العلاج، وقتها حسيت بالعجز وإني مش قادر أتصرف أو ألاقي حل لحد ما عرفت مبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة، وقدمت لي العلاج مجانا في 3 جرعات على 3 شهور، وبعدها حصلت على شهادة أني خالي من فيروس سي ووقفت على رجلي من تاني ورجعت لشغلي».

المستفيد من المبادرة: حياتي كلها رجعت لي

وأضاف المتعافي من فيروس سي: «لما اتعالجت مش صحتي بس اللي رجعت لي لا دي حياتي كلها رجعت لي، وربنا يبارك للرئيس السيسي لأنه كان السبب اللي بعتهولي ربنا علشان أخف وأشوف الدنيا من تاني، وهقول للرئيس شكرا لأنك قلت لنا كلمة وأنت قدها، وعدت وأوفيت، وربنا يقدرني وأخدم بلدي زي ما عالجتني وعالجت كتير غيري».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في أحد المؤتمرات تعليقا على المبادرة: «الحمد لله ربنا خلاني أعيش وأشوف المرض ده وأشوف علاجه، وخلاني أساهم مع أبناء بلدي في إنهاء المرض من مصر».

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العالمية للحكومات المنعقدة في الإمارات: «قدرنا نقول من 3 سنين إن مصر دولة خالية من فيروس سي».