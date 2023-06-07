مصر تسلم رئاسة قمة الكوميسا إلى زامبيا.. النشأة والحضور والأهداف

تستضيف العاصمة الزامبية لوساكا اجتماعات قمة «الكوميسا»، وهي السوق المشتركة لدول تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية، المنعقدة خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري، تحت شعار «التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا المُزدهرة المُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة».

مشاركة الرئيس السيسي في قمة الكوميسا

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الكوميسا، بجانب زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة أفريقية، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا، والكوميسا هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي.

هدف منظمة وقمة الكوميسا

هدف إنشاء تجمع الكوميسا هو إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين الدول أعضاء التجمع، تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة.

وتهدف قمة الكوميسا الحالية إلى دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصاد، والتوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، والتعاون في إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلى والأجنبي، والتعاون لتشجيع السلام والأمن والاستقرار بين الدول، والتعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم، والإسهام في تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الأفريقية، وتعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة.

قمة الكوميسا وتاريخ الإنشاء

تمّ إنشاء الكوميسا في ديسمبر عام 1994، خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية، التي بدأت في عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا، مقر سكرتارية الكوميسا.