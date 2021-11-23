وزيرة التجارة والصناعة تثمن نجاح أعمال قمة «الكوميسا» الـ21

أشادت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بنجاح أعمال قمة «الكوميسا» الحادية والعشرين، والتي انعقدت، اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهدت تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة مصر لـ«الكوميسا» من رئيس دولة مدغشقر، ثم إطلاق استراتيجية «الكوميسا» متوسطة المدى «2021 - 2025»، وذلك في حضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية.

التقارير الهامة حول موضوعات التكامل الاقتصادي

وقالت الوزيرة، إن أجندة القمة زخرت بالعديد من الفعاليات التي تضمنت استعراض عدد من التقارير الهامة حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 لـ«الكوميسا» الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الجاري.

كما تم استعراض تقرير وزراء خارجية «الكوميسا» الـ17، الذي انعقد يوم الأسبوع الماضي، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية لـ«الكوميسا»، وكذا تقرير مجلس أعماله، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.

دور وزارة التجارة والصناعة في فعاليات قمة «الكوميسا»

وأضافت نيفين جامع، أن وزارة التجارة والصناعة اضطلعت بدور محوري في عقد القمة، سواء من خلال الأعداد والترتيب لفعاليات القمة أو بصياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا، وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات، مشيدة الإطار بجهود فريق عمل جهاز التمثيل التجاري، برئاسة الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، رئيس الجهاز، لدورهم الهام في إنجاح القمة.