«التعليم العالي»: لجنة لتحديد مستوى الطلبة العائدين من السودان

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك لجنة قائمة من خيرة الأساتذة مسؤولة عن امتحان تحديد المستوى للطلاب العائدين من السودان، مشيرا إلى أن شكل الأسئلة يكون وفق جامعات مصنفة دوليا، تضع الاختبار، والامتحان يتدرج بين السهل والصعب؛ لكشف مستوى الطالب الحقيقي.

ليست كل الجامعات السودانية لديها معادلة مع مصر

وتابع «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى: «ليست كل الجامعات السودانية معادلة لدينا، فأي كل طالب مقيد بجامعة خارجية غير معادلة بالمجلس الأعلى للجامعات يتم وضعه تحت اختبار تحديد مستوى».

شهادة التخرج ضرورية لخريجي الطب

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الطالب الذي أنهى دراسته على مستوى الطب البشري، عليه إحضار شهادة التخرج، ويتقدم بها للمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى تقديم صور الأوراق وإرسال الأصل لأمانة المعادلات، على أن يكون الرد عليه في خلال شهر، ويحصل الطالب على الامتياز الخاص به تمهيدا للحصول على الشهادة، أما إذا ما كان الطالب يدرس في كلية الطب، يتم النظر لمعادلة جامعته من عدمها؛ لعمل مقاصة مع الجامعات المصرية أو عمل اختبار تحديد مستوى.