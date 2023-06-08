أبرز الفائزين والخاسرين في أولى حلقات برنامج «الفرصة» مع لميس الحديدي

انطلقت، مساء الأربعاء، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج الفرصة مع لميس الحديدي علي قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً وكانت البداية من مدينة الإسكندرية، وشهدت الحلقة منافسة ساخنة بين الشباب من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح من مؤسسي الشركات الناشئة أمام لجنة تحكيم مرحلة التصفيات الأولية.

أفكار الشباب في برنامج الفرصة

من أبرز أفكار الشركات التي حصلت علي فرصة وصعدت إلي المرحلة الثانية من التصفيات كانت في مجالات التكنولوجيا المالية والاستثمار في الذهب والذكاء الاصطناعي وشركات تقدم حلولًا مبتكرة لتحليل البيانات الصوتية وأخرى تقدم حلولًا مبتكرة في علاج الأمراض المزمنة.

شركات متخصصة

في هذه المواجهات حصل عدد آخر من الشركات على «فرصة تانية»، وهذا معناه عدم الاستمرار في المسابقة، وأبرزها شركات متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية والطاقة و النقل والمواصلات بالإضافة لبعض الشركات المتخصصة في إعادة التدوير والتي رأت اللجنة أنها ليس لديها نموذج عمل تجاري واضح حتى الآن.

مواعيد عرض برنامج الفرصة

تذاع حلقات برنامج الفرصة مع لميس الحديدي، في الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة ON، وتعاد الخميس منتصف الليل والثلاثاء في الساعة الثالثة ونصف عصرًا.