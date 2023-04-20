الخميس آخر فرصة للتقديم على مسابقة الفرصة مع لميس الحديدي

أعلنت قناة ON أن الخميس الموافق 20 أبريل هو آخر فرصة لمؤسسي الشركات الناشئة للتقديم على مسابقة الفرصة مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تلفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية. قالت الإعلامية لميس الحديدي أن باب التقديم سيغلق في تمام الثانية عشر منتصف ليل الخميس معربة عن سعادتها بأنه قد تقدم للبرنامج متسابقون من كافة محافظات مصر وأنها متشوقة لمقابلة مؤسسي هذه المشروعات المتميزة خلال حلقات البرنامج التي سيبدأ تصويرها خلال أسابيع قليلة. صرح المهندس طارق القاضي رئيس مجلس إدارة «تيكني» شريك الفرصة المسئول عن تقييم استمارات المتقدمين أن 60% من المتقدمين لمسابقة الفرصة هم من خارج القاهرة وأن مجالات الشركات وتخصصاتها متنوعة ومختلفة إلا أن المجالات الأكثر هي الذكاء الاصطناعي والصناعة وتكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا الزراعة والتكنولوجيا الخضراء وأضاف أن اللجنة مستمرة في استقبال الاستمارات وتقييمها حتى منتصف ليل الخميس 20 أبريل وأنه في حال قبول الشركة بالمسابقة يتم إرسال إيميل لمؤسسيها بالتفاصيل ويتم التواصل معهم تليفونيا.

الفرصة مع لميس الحديدي هو المسابقة الأكبر للشركات الناشئة «الستارتابس» والتي بدأت منذ 2017 وقدمت عددا من الشركات التي أصبحت فيما بعد من أقوى الشركات الناشئة المصرية مثل سويفل وهوايا وثاندر ومزارع وموني فيلوز وتذكرة وكارت الصحة وغيرهم من عشرات الشركات التي حققت تفوقا كبيرا وكان البرنامج عاملا مهما من عوامل تقدمها.

شروط التقدم للمسابقة هو أن يكون مقرها في مصر وألا يكون عمر الشركة قد تجاوز ثلاث سنوات وفي حال عدم تأسيس الشركة يجب أن يكون هناك على الأقل منتج تجريبي ويجب أن تكون الشركة قائمة على فكرة مبتكرة. لينك التقديم على المسابقة هو http://bit.ly/41lJnCx