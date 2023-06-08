انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنظمة تنمية المرأة

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي ورئيسة المجلس القومى للمرأة، قبل قليل، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

حضر فعاليات الجلسة، الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية للمنظمة، وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة، ومبعوثين من شركاء المنظمة والمنظمات الشقيقة.

وتشهد الجلسة عرض ما تم إنجازه من قبل المنظمة، ويتبع ذلك تصريحات من الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة.

يذكر أنّ منظمة تنمية المرأة (WDO) هي منظمة حكومية دولية متخصصة وإحدى المؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، وافتتحت المنظمة مقرها الرئيسي في القاهرة عام 2021، ويتمثل الدور الرئيسي للمنظمة في تطوير وتعزيز دور النساء والفتيات في المجتمع بهدف تمكين النساء والفتيات وإدماجهن ودعمهن في المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية.