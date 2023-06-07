انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري لـ«تنمية المرأة» غدا

تنطلق فعاليات اجتماع الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، غدا، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيسة المجلس القومى للمرأة.

يشارك في الاجتماع، الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية للمنظمة، بحضور الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة، ومبعوثين من شركاء المنظمة والمنظمات الشقيقة.

وتلقي الدكتورة مايا مرسي الكلمة الافتتاحية للدورة خلال الحلسة الافتتاحية. كما سيتم عرض ما تم إنجازه من قبل المنظمة، وسيتبع ذلك تصريحات من الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة.

يذكر أنّ منظمة تنمية المرأة (WDO) هي منظمة حكومية دولية متخصصة وإحدى المؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، افتتحت مقرها الرئيسي في القاهرة عام 2021. ويتمثل الدور الرئيسي للمنظمة في تطوير وتعزيز دور النساء والفتيات في المجتمع بهدف تمكين النساء والفتيات وإدماجهن ودعمهن في المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية.