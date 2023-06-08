السيسي: مصر اهتمت بالتكامل الاقتصادي ورفاهية شعوب أفريقيا خلال رئاسة «الكوميسا»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ القمة الحالية لتجمع الكوميسا الاقتصادي الـ22 تأتي تحت شعار «تكامل الكوميسا الاقتصادي يرتكز على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة»، موجّها خالص التقدير للرئيس الزامبي، على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وهو أمر غير مستغرب على شعب زامبيا المضياف.

ووجّه الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة السوق المشتركة الـ22 لدول تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا»، الشكر لفريق عمل أمانة الكوميسا على حسن الإعداد والترتيب لفعاليات الاجتماع الحالي، متابعا: «كان شرفا كبيرا أن تتولى مصر قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولي والإقليمي».

وتابع: «وضعت مصر أمام أعينها أهدافا محددة خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، وتعزيز مقدرات السلم والأمن بدولنا».