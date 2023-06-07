السفيرة منى عمر: زيارات الرئيس السيسي لإفريقيا خطوة مهمة ولها دلالات كبيرة

لا يترك الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة إلا ويؤكد قولا وفعلا أهمية إفريقيا لمصر وأهمية القاهرة للقارة السمراء، فلا يدخر الرئيس جهدا بل ويتحرك من خلال هذا المنوال في زيارات مكوكية بين دول القارة السمراء.

ففي زيارات لها دلالاتها الكبيرة، توجه الرئيس السيسي إلى أنجولا ومنها إلى زامبيا اليوم، ومن المقرر أن يتجه بعد ذلك إلى موزمبيق، وهي زيارات تحمل في طياتها تقديرا مصريا للدول الإفريقية واعتدادا بها.

دلالات كبيرة

السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا، أوضحت أن زيارات الرئيس خطوة مهمة ولها دلالة كبيرة بالنسبة لعلاقات مصر بالدول الإفريقية، وهي مؤشر على الأولوية التي نعطيها لعلاقاتنا بهذه الدول، مشيرة إلى أن الرئيس عودنا منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، أنه يمارس ما يسمى بدبلوماسية القمة، بحضوره قمة «الكوميسا»، ودبلوماسية القمة من أكثر أنواع الدبلوماسية التي تؤتي نتائج مهمة للغاية، وهي نوع من الدبلوماسية يعقد بين رؤساء الدول لبحث العلاقات بينها بشكل مباشر على أعلى مستوى تمثيلي.

خطوة مهمة

وأضافت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها ترى أن ذلك خطوة مهمة واختيار الرئيس للدول في حد ذاته مهم: «الدول دي من الدول الغنية والتي بها إمكانيات وموارد، ومن الممكن أن تمثل أسواقها فرصا للشركات المصرية من ناحية الاستثمار والتجارة، وهو ما تسعى له مصر في الجولة الحالية، والسيسي أول رئيس مصري يزور أنجولا».

وأكدت أن منطقة الجنوب الإفريقي مهمة للغاية وغنية، والتوجه إليها من الناحية الاقتصادية وليس فقط من الناحية السياسية مهم للغاية بالنسبة لهم، كما أن الرئيس الموزمبيقي زار مصر أكثر من مرة، ولكن تعد هذه الزيارة الأولى لرئيس مصري لموزمبيق.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الخميس، في أعمال القمة الـ 22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا» بالعاصمة الزامبية لوساكا، التي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.

وستركز قمة الكوميسا، التي يشارك فيها زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية، على سبل دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بالتجمع.

دول الكوميسا

وتضم الكوميسا 21 دولة هي مصر، وبوروندي، وجزر القمر، والكونغو الديموقراطية، وجيبوتي، وإريتريا، وكينيا، وإثيوبيا، وإيسواتيني، ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيس وتونس والسودان والصومال وزامبيا وزيمبابوى وأوغندا.