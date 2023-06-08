الرئيس السيسي: أدعو دول «الكوميسا» لدعم أشقائنا في السودان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية باعتبارها العمود الفقري لاستقرار الدول وأمن شعوبها وضمان مصالحها العليا، قائلا: «يدفعنا ما تقدم إلى الإشارة للتطورات الأخيرة بعدد من دولنا وعلى رأسها السودان الشقيق، الذي يمر بتحديات تستوجب تكاتفنا للدعم».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة السوق المشتركة الـ22 لدول تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا»: «مصر تتطلع بمسؤولياتها كدولة جوار مباشر مع السودان، وتبذل كل المساعي مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين عبر الانخراط في الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها، وصولًا لتحقيق هدف السودان الأمن المستقر».

وتابع: «تستمر مصر في استضافة أبناء دولة السودان الشقيق، وأدعو كل الدول لتوفير الدعم اللازم لأشقائنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة».