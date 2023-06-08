السيسي: تجربة مصر دليل على أنّ الحلول السلمية أفضل من الصراعات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ عاصر كثير من الصراعات على مستوى الوطن في مصر، وعلى مستوى قارتنا الأفريقية، قائلا إنّ الاستقرار والأمن أمران في غاية الأهمية لدول القارة، وأنّ كل يوم يضيع على دولة دون أن تفعل شيئا للتنمية والبناء والإعمار، يترك أثرا كبيرا على مستقبل اقتصاد وحياة شعوب تلك الدول.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة السوق المشتركة الـ22 لدول تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا»، أنّ سياسة مصر تعتمد دائما على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير مع أي مشكلة، متابعا أنّ التجربة التي عاشتها مصر، تؤكد أنّ الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار، أفضل كثيرا من الجانب الآخر، كالصراعات والاقتتال والحروب وغيره.