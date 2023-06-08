رئيس مالاوي يشكر السيسي على قيادته لـ«الكوميسا»: نفذ أمورا رائعة

وجّه رئيس مالاوي، لازاروس مكارثي تشاكويرا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على عمله الرائع طوال رئاسته لتجمع دول الكوميسا، كما هنأ زامبيا على توليها أعمال إدارة القمة.

وقال تشاكويرا، خلال كلمته في فعاليات قمة الكوميسا المنعقدة في دولة زامبيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاعة على فضائية إكسترا نيوز، إنّ التكامل الاقتصادي هو التحدي الأكبر والضروري بالوقت الحالي، متابعا: «يقلقني أنّنا كوكوميسا لا نحقق هذا بالإلحاح المطلوب، ويجب علينا قبول فكرة التحرك السريع لتحقيق التكامل الاقتصادي كونه أمر ملح للغاية».

وتابع رئيس مالاوي، أنّنا كمجموعة دول واجهنا الكثير من الآثار المدمرة والناتجة عن الأحداث في فترة الـ6 سنوات الماضية، من حيث الفيضانات والأعاصير والجفاف، فضلا عن تأثيرات الحرب في شرق أوروبا، والحروب داخل القارة الأفريقية، وبعضها حروب داخلية وكذلك جائحة كورونا.

وأشار تشاكويرا، إلى أنّ كل هذه المشكلات تكاثفت لكي تؤدي إلى المشكلات التي نواجهها الآن، إضافة إلى نقاط الهشاشة التي نواجهها الآن، كالمشكلات المالية والأنظمة الصحية الضعفية، إلى جانب ضعف المؤسسات وارتفاع مستويات الديون لدينا، وسياسات الاستثمار الخارجية التي تضر باقتصادنا.

وأكد رئيس مالاوي، أنّ الفرصة الوحيدة لتحسين أوضاعنا، تتمثل في زيادة الأعداد والأرقام لدينا من خلال تكامل الاقتصاد بشكل عاجل، ليكون لدينا صمودا مشتركا أمام القوى الخارجية غير المتوقعة التي تهاجمنا بتردد أكثر من مرة.