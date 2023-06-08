جهود منظمة تنمية المرأة على مدار عامين.. تهدف لتمكين النساء

انطلقت اليوم فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري التابع لمنظمة تنمية المرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بحضور عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء والوزراء من الدول العربية والأفريقية.

تقرير منظمة تنمية المرأة

يسلط تقرير منظمة تنمية المرأة لعام 2021 - 2023، الضوء على عمل المنظمة وجهودها التي تهدف إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين، ويوثق أنشطة المنظمة ومبادراتها من الفترة بين يوليو 2021 ومايو 2023

كما يروى التقرير رحلة المنظمة جنبًا إلى جنب شركائها للدفاع عن النساء والفتيات خلال الأوقات الصعبة عندما كان العالم يتعافى من وباء 19-COVID، ودخل في التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى مواجهة العواقب الوشيكة لتغير المناخ.

ففي العامين الماضيين، تم اتخاذ العديد من الخطوات في السعي لتحقيق ولاية المنظمة وأهدافها ودعم النساء والفتيات في المنطقة. بدأ ذلك بافتتاح المقر الرئيسي في القاهرة في أغسطس 2021، تلاه بدء أنشطتها وشراكاتها وتعاوناتها الإستراتيجية مع الشركاء الإقليميين والدوليين بالإضافة إلى بناء علاقات قوية مع المنظمات الشقيقة في نظام منظمة التعاون الإسلامي.

وقالت الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية للمنظمة، كل ذلك مجرد بداية، فالمنظمة، من خلال فريقها، جنبا إلى جنب مع شركاتها، وبدعم من الدول الأعضاء، لديها أهداف ضخمة تنتظرها.

وأضافت، وبالنظر للمستقبل، ستقوم المنظمة بتعبئة جميع مواردها وجهودها لتعزيز دور النساء والفتيات في المجتمع ودعمهن في المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية.

وتابعت، وتشمل الأنشطة المدرجة البرامج وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل وتنظيم الفعاليات والمشاركة فيها والمهمات الرسمية والحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.