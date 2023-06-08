المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة: النساء الأكثر تأثرا بعواقب كورونا

قالت الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، إنّ العالم بعد أن بدأ يتعافي شيئا فشيئا من عواقب جائحة كوفيد 19، ظهرت عقبات جديدة شكلت تحديات أمام التنمية المستدامة.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية

وأضافت الشعيبي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري بمنظمة تنمية المرأة، أنّ كل هذه التحديات بما في ذلك الحروب والتوترات الجيوسياسية والركود المحتمل وتغير المناخ، لم تكن محايدة بين الجنسين، مشيرة إلى أنّ النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم شعرن بالأثر الأكبر لهذه الأعباء، بسبب عدم المساواة بين الجنسين والتمييز والحواجز الهيكلية.

كلمة المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة

وتابعت أنّه ليس هناك وقت لبذل المزيد من الجهود لمنح النساء والفتيات المساواة والعدالة والتنمية التي تستحقها، وإذا كان التقدم ملحوظا، لكن العمل يجب أن يتم على نهج أسرع بكثير ولهذا تعمل منظمة تنمية المرأة جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء وشركاء التنمية، لتحقيق هذا المسعى.

واستطردت، أنّه لشرف كبير لي أن أكون قادرة على تمثيل النساء والفتيات والدفاع عنهن في العالم الإسلامي منذ انتخابي كأول مديرة تنفيذية لمنظمة تنمية المرأة منذ اكثر من عام، ويأتي هذا الدور مع مسؤوليات ضخمة أعترف بها وأتحملها بفخر وأنا أنضم إلى السعي لتحقيق ولاية المنظمة وأهدافها.

وأوضحت أنّها تتطلع إلى ثمار هذا الاجتماع وكل ما يمكن تحقيقه نتيجة لذلك، من أجل دعم الجهود المبذولة في مجال تنمية المرأة في العالم الإسلامي.