فريق من جامعة الإسكندرية يشارك في تدريب معهد التخطيط القومي

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة الإسكندرية، بأهمية تحفيز العاملين بها للتقدم لجوائز الدورة الثالثة 2023 للتميز الحكومي لما لها من دور هام في تحفيز روح التنافس الإيجابي والتميز والارتقاء بمستوى الأداء بكليات الجامعة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تطوير ورفع كفاءة أداء العاملين بها.

وقال الدكتور على مسلم الأستاذ بكلية التجارة مشاركته فريق إدارة جوائز التميز الداخلية بجامعة الإسكندرية وهم الدكتورة هبة سعد، كلية السياحة والفنادق، والدكتورة دنيا عادل، كلية التربية الرياضية بنات، والدكتور محمد حكم، كلية الهندسة، والدكتور محمد عبد المنعم، كلية التجارة، في فاعليات تدريب فرق العمل مع ممثلي الجامعات الأخرى وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو الجاري، بمعهد التخطيط القومي، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جائزة مصر للتميز الحكومي

وأوضح في بيان جامعة الإسكندرية اليوم، أن إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي قد نظمت ورشة عمل تدريبية تمهيدية على مدار اليومين لفرق عمل الجوائز الداخلية، لإدارة منظومة التميز الداخلي، وذلك بهدف الاطلاع على آليات إدارة الجوائز الداخلية ومهام فريق العمل من الجامعات، والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لإدارة عمليات الجوائز الداخلية.

ورش العمل

وأكد أن فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي استعرض خلال ورشة العمل مهام ومسؤوليات فريق عمل إدارة الجوائز الداخلية ليضم هيكلية فنية متخصصة في إدارة التقييم، والعمليات، واللوجستيات والتشغيل، والاتصال والعلاقات العامة، والدعم التقني، بالإضافة إلى المخطط العام لإدارة الجوائز الداخلية بدايةً من الإعلان عن الجوائز، وتدريب سفراء التميز، ثم فتح باب الترشح الذي تتبعه عمليات التقييم والزيارات الميدانية وصولًا إلى التحكيم واعتماد النتائج وتكريم الفائزين، إضافة إلى تعميم أفضل الممارسات بهدف وضع خطط ومبادرات التطوير كأداة للتحسين في الدورات المقبلة.