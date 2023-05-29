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«صحة النواب» تطالب بتشغيل مستشفيات جامعة الإسكندرية على مدار الأسبوع

كتب:

ولاء نعمه الله
04:28 م | الإثنين 29 مايو 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

طالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بضرورة التنسيق والاجتماع أسبوعيا بين قطاع الطب العلاجي برئاسة الدكتور أحمد سعفان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بمشاركة الدكتور وليد أنور، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعدي وزير الصحة  لشؤون التطوير المؤسسي؛ لحل أي مشكلات تواجه الخدمات الصحية.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة البرلمانية، إنه لا يعقل أن المستشفيات الجامعية بمحافظة الإسكندرية تعمل 3 أيام، ومستشفيات وزارة الصحة 3 أيام، لافتا إلى ضرورة تشغيل كافة المستشفيات طوال الأسبوع.

حل المشكلات التي تواجه المستشفيات الجامعية

وشدد رئيس لجنة الصحة على ضرورة اجتماع المجلس الإقليمي للصحة بكل محافظة لحل المشكلات التي تواجه المستشفيات الجامعية، أو التابعة لوزارة الصحة.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تحت عنوان «الخلايا الجذعية.. أمل للمصابين بسرطان الدم والغدد اللمفاوية»، وذلك لمتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وكذلك لبحث حلول لمواجهة تحديات مرضى أمراض الدم، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وما تقوم به من مبادرات وحرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة في البحث العلمي بما يُمكن من توفير منظومة طبية متكاملة ومتطورة وفقًا لرؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة. 

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.