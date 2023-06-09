مبادرة «صوتك مسموع» تستجيب لشكاوى المواطنين بالجيزة والقليوبية

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين بالمحافظات عبر مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها.

إزالة الإشغالات

وفى سياق متصل، استجابت مبادرة التنمية المحلية «صوتك مسموع»، لشكوى إزالة اشغالات ورفع قمامة بمحافظتي الجيزة والقليوبية، حيث تلقت المبادرة شكوى بضرورة رفع قمامة أمام مدرسة محمد نجيب بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة كما تلقت المبادرة شكوى بأهمية إزالة اشغالات بقرية الرمادي بمحافظة القليوبية.

إزالة أسباب الشكوى

وعلى الفور انطلقت الحملات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لإزالة أسباب الشكوى، ودعا اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية ، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم «الواتس آب: 01150606783»، ورقم الخط الساخن 15330 والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي، كما تم اضافة فاكس رقم 33374892 وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .