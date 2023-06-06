«التنمية المحلية»: خدمات النظافة ورصف الطرق في مقدمة احتياجات المواطن

أكدت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق.

تنفيذ الخطة الاستثمارية

وتلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظات أسيوط وكفر الشيخ والشرقية وبنى سويف، في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات، التي تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة.

في محافظة أسيوط، جرى تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع الضيقة والجانبية في مركز ومدينة صدفا، لتسهيل حركة مرور المواطنين، وذلك بعد رفع المخلفات والمعوقات كافة، من أجل التمهيد والتأكد من التزام معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة.

أما في كفر الشيخ، فجرت أعمال رصف وتجميل مداخل ومخارج مصيف بلطيم، فضلا عن رفع كفاءة منظومة النظافة، إضافة إلى رفع كفاءة الإنارة، وفق الخطة الاستثمارية، لرفع مستوى الخدمات.

وفي محافظة الشرقية، جار رصف عدد من الشوارع، تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة، مع التشديد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

تكثيف حملات النظافة بشوارع بني سويف

وبالنسبة لمحافظة بني سويف، فجرى تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الشكل والصورة الحضارية للمحافظة، ورفع القمامة والمخلفات من بعض الشوارع، بجانب قص وتهذيب الأشجار داخل حديقة اللواء أحمد زكي عابدين.