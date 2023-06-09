نص خطبة الجمعة اليوم.. «الحج رحلة إيمانية»

أعلنت وزراة الأوقاف المصرية أنّ خطبة الجمعة اليوم ستكون تحت عنوان «الحج رحلة إيمانية» وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاوف سابقًا، فضلًا عن مطالبتها للأئمة بضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

خطبة الجمعة اليوم

وعن موضوع خطبة الجمعة اليوم، أكدت وزارة الأوقاف أنّه يجب على الخطيب المكلف بأداء خطبة الجمعة الالتزام بمدة الخطبة، والتي لا تتخطى 15 دقيقية، مع التأكيد على البلاغة والإيجاز لكي لا يشعر المتلقى بالملل، فضلًا عن أنه يجب على الخطيب أن ينهي خطبته والناس في شوق إلى مزيد من المعلومات.

نص من خطبة الجمعة اليوم

وأوضح موقع وزارة الأوقاف الرسمي بأن خطبة الجمعة اليوم سيكون الجزء الأول منها كالتالي:

والحجُّ رحلةٌ إيمانيةٌ مباركةٌ، رائدُهَا الإخلاصُ للهِ ربِّ العالمين، بعيدًا عن الرياءِ والسمعةِ، فالحاجُّ يخرجُ مِن بيتهِ مهاجرًا إلى ربِّهِ، تاركًا أهلَهُ، متواضعًا لمولاه، متنقلًا بين المشاعرِ المقدسةِ بقلبٍ خاشعٍ، ولسانٍ ذاكرٍ، مقبلًا على ربِّهِ، يرجُو رحمتَهُ، ويخشَي عذابَهُ، حيثُ يقولُ الحقُّ سبحانه: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾، لذلك فإنّ أولَ ما يهلُّ به الحاجُّ هو شعارُ التوحيدِ، قائلًا: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

خطب الجمعة في شهر يونيو

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف خطب شهر يونيو:

الجمعة الأولى 2 يونيو 2023:

احترام الكبير.

الجمعة الثانية 9 يونيو 2023:

الحج رحلة إيمانية.

الجمعة الثالثة 16 يونيو 2023:

مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر.

الجمعة الرابعة 23 يونيو 2023:

فضل يوم عرفة وسنة الأضحية.

الجمعة الخامسة 30 يونيو 2023:

حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن.