«الأوقاف»: بدء الاستعلام عن القبول في مسابقة تعيين العمال والأئمة الأحد المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف أنَّه فيما يخص مسابقتي تعيين 1000 إمام وخطيب مسجد و1000 عامل، والتي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في يناير الماضي، فقد اتفق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على خارطة الطريق لها، إذ سيتمّ فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظيفة 1000 إمام، الأحد المقبل.

إجراء الاختبارات التحريرية الأسبوع الأول من يوليو المقبل

وأكّدت وزارة الأوقاف، في بيان لها قبل قليل، أنَّه سيتمّ إجراء الاختبارات التحريرية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، والامتحان الشفوي في الأسبوع الأخير من نفس الشهر، على أن يتمّ إعلان خطوات وظيفة عامل مسجد بعد الانتهاء من مسابقة الأئمة.

عرض نتيجة مسابقة الأوقاف على رئيس الوزراء

جدير بالذكر أنَّ تسليم النتيجة جاء بعدما عرضها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه بتسليمها إلى وزارة الأوقاف لإعمال شئونها.