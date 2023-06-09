وزير الإنتاج الحربي: نسعى لتطوير منظومة التصنيع بربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

في بداية الاجتماع حرص الوزير على الاطمئنان علي سير العملية الامتحانية لطلبة الأكاديمية بجميع المراحل التعليمية، حيث شدد على ضرورة توفير كافة سبل الدعم مع تقديم الخدمات الطبية لتهيئة البيئة الآمنة والمناسبة والمريحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، عقب ذلك قام الدكتور فوزي إبراهيم عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة باستعراض ملفات عمل الأكاديمية وكذلك خطة التطوير المقترحة للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وخلال الاجتماع أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي اهتمام الوزارة بتطوير منظومة التعليم بمصر وسعيها لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وبالتالي تطوير منظومة التصنيع والإنتاج من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها وذلك للمساهمة في نهضة الوطن.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تعد صرحاً تعليمياً وبحثياً متميزاً وتشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتستهدف تخريج مهندسين أكفاء في المجالات الهندسية الحديثة التي يحتاجها سوق العمل، مضيفاً أن الأكاديمية تضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس كما توجد بها معامل تخصصية مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية وأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة.