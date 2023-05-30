«الإنتاج الحربي»: تجديد اعتماد «شهادات الأيزو» لـ«قطاع التدريب»

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن اجتياز قطاع التدريب، التابع للوزارة، في مراجعة الشركة المناحة لشهادات الجودة «الأيزو» للعام الثالث على التوالي.

توجيه بتطبيق نظم الجودة في منشآت الإنتاج الحربي

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالحرص على تطبيق نظـم الجــودة فـي العمليـة التعليميـة والتدريبية والإنتاجية بالمنشآت التابعة للوزارة.

وقال المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي، إنَّ عدد شهادات الجودة الأيزو الحاصل عليها القطاع تبلغ 5 شهادات، بواقع شهادة ضمان جودة التعليم لمدرسة القطاع بحلوان والمعهد الفني للصناعات المتطورة بالسلام، كما يعد قطاع التدريب من أوائل الجهات الحكومية التعليمية والتدريبية الحاصلة على شهادة المواصفة القياسية لنظام الإدارة ISO 9001/2015.

وأضاف «موسى»، في بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي قبل قليل، أنَّ القطاع حاصل أيضًا على شـهادتيّ ISO 45001/2018 لنظام السلامة والصحة المهنية وISO 14001/2015 لنظام حماية البيئة.

وتابع: «تمّ إجراء مراجعة خارجية بواسطة شركة (DAS)، المانحة للشهادة، على قطاع التدريب بجميع محاور القطاع الإدارية والمعامل ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية والمجمع التكنولوجي والمعهد الفني للصناعات المتطورة ومركز التدريب القيادي والتخصصي وتمّ اجتياز المراجعة بنجاح».

مراجعة معايير جودة الجهاز الإداري

وواصل: «تعد هذه الشهادة من أبرز الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية والتي تقوم على التأكّد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري».