السفير أحمد حجاج: الكوميسا أهم تجمع اقتصادي في القارة الإفريقية

قال السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إنّ الكوميسا أكبر تجمع اقتصادي أفريقي وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاقية القارية لإعلان أفريقيا منطقة تجارة حرة.

أهمية الاتفاقية

وأضاف «حجاج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني يارا مجدي على قناة «اكسترا نيوز»، أنّ هذه الاتفاقية عُقدت عندما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للاتحاد الافريقي، لافتًا إلى أن الكوميسا أصبحت تشهد تبادلات تجارية كبيرة بين الدول الأعضاء وأدت إلى زيادة في الصادرات المصرية لدول الكوميسا.

وتابع الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية: «لفت نظري أن العنوان الرئيس لهذا العام هو الطاقة الخضراء والسياحة، لأن العالم كله يتجه إلى الطاقة الخضراء ومصر قطعت خطوات كبيرة في هذا الملف قبل بداية مؤتمر المناخ الذي استضافته».

نظرة إلى السياحة الأفريقية

وأكد: «يجب تنمية السياحة الأفريقية، وفي مصر لم ننتبه كثيرا إلى الإمكانيات التي يمكن أن تقوم بها السياحة الأفريقية في زيادة السياحة المصرية، لأن الدول الغربية لا تعطي تأشيرات دخول بسهولة للسياح الأفارقة، وبالتالي يمكننا جذبهم إلى مصر».