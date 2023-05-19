«اكسترا نيوز» تُبرز عدد «الوطن» عن «الهوية والمرأة والأطفال أمل المستقبل»

استعرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الذي يقدمه الإعلامي باسم طبانة، اليوم، عدد «الوطن» الصادر أمس الخميس 18 مايو 2023.

البرنامج سلط الضوء، على تغطية «الوطن» لجلسة الهوية في الحوار الوطني، وتحديدا الصفحة الخامسة «الهوية والمرأة والأطفال أمل المستقبل».

رائف: أظهرنا أنفسنا كشعب متحضر قادر على الاختلاف

وأكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال رائف، أنّ المصريين أثبتوا على مدار الأسبوع أنهم قادرون على التحاور، وهذه هي النقطة الأهم: «أظهرنا أنفسنا كشعب متحضر قادر على الاختلاف وتبادل وجهات النظر والاتفاق وإيجاد رؤية نستطيع أن نصل بها إلى مسار يكمل الطريق نحو الجمهورية الجديدة، كما شهدت المحاور السياسي والاقتصادي والمجتمعي زخما كبيرا جدا في جلسات الحوار الوطني».

وأوضح أن وجود المحور المجتمعي بشكل عام يؤكد أن هذا الحوار هدفه الرئيسي بناء الإنسان المصري، مشددًا على أن قضايا الأسرة بشكل عام مهمة للغاية لأنها نواة هذا المجتمع.