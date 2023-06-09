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تقرير لـ«القاهرة الإخبارية»: غياب الجاذبية يؤثر على بطينات المخ لرواد الفضاء

كتب:

شريف سليمان
11:29 ص | الجمعة 09 يونيو 2023
ناسا

ناسا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا لدراسة جديدة تمولها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا»، كشفت أن رواد الفضاء الذين سافروا إلى محطة الفضاء الدولية أو على متن السفن الفضائية التابعة لها في مهمات استمرت 6 أشهر على الأقل شهدوا تمددًا كبيرًا في بطينات المخ، وهي مناطق في منتصف الدماغ تحتوي على السائل النخاعي.

تعافي البطينات تمامًا استغرق 3 سنوات

ووفقا للتقرير، فبفحص أدمغة 30 رائد فضاء، وجد الباحثون أن تعافي البطينات تمامًا استغرق 3 سنوات بعد هذه الرحلات، ما يشير إلى أنه ينصح ألا تقل الفترة الزمنية بين المهمات الفضائية الأطول عن تلك المدة، إذ يتدفق هذا السائل عديم اللون داخل وحول الدماغ والحبل الشوكي، ويساعد في حماية الدماغ من الصدمات المفاجئة ويتخلص من الشوائب. 

لدى البطينات الوقت الكافي للتعافي بين المهام المتتالية

وأوضح التقرير، أنه إذا لم يكن لدى البطينات الوقت الكافي للتعافي بين المهام المتتالية، فقد يؤثر ذلك على قدرة الدماغ على التعامل مع تحولات السائل في الجاذبية الصغرى، وفقًا لتصريحات عالمة الأعصاب في جامعة فلوريدا هيذر ماكجريجور، فعلى سبيل المثال، إذا تمددت البطينات بالفعل خلال مهمة سابقة، فقد تصبح أقل توافقًا أو لديها مساحة أقل للتمدد واستيعاب تغيرات السائل خلال المهمة التالية

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بقلم شريف سليمان