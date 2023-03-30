مدير ناسا ينتقد وكالة الفضاء الأمريكية: ليس لديها شفافية

حذر بيل نيلسون مدير وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، وكالة الفضاء الصينية، مؤكدًا أنها تفتقد إلى الشفافية، وبأفعالها تعرض دول أخرى لمخاطر كبرى.

وكالة الفضاء الصينية لا تتميز بالشفافية

قال في تصريحات تليفزيونية نشرها موقع axios الأمريكي، إن هناك الكثير من المخاوف التي تسببت بها الصين في السنوات الأخيرة، بسبب إعادة إدخال الصورايخ غير الخاضعة للرقابة، مضيفًا أن هذا يعرض الكثير من البشر للمخاطر، ولتجنبها فإنه يجب أن تنفتح وكالات الفضاء في البلدان، واستعدادها للتعاون مع وكالات الفضاء الأخرى.

قال نيلسون: «لقد وضعوا ثلاثة عناصر من محطتهم الفضائية، على سبيل المثال»، وفي كل مرة، لم يمتلك صاروخهم الوقود الكافي من أجل الحصول على إعادة دخول محكومة، وبالتالي، فإنها تتراجع عبر الغلاف الجوي.

وفي المرة الثانية التي فعلوا فيها ذلك، اعتقدنا أنه كان ذاهبًا إلى اليونان، ثم إلى المملكة العربية السعودية، والحمد لله أنه ذهب إلى المحيط الهندي.

وأوضح مدير وكالة ناسا، أنه التقى بالسفير الصيني لدى الولايات المتحدة، وأخبره أن وكالة الفضاء الصينية يجب أن تزيد شفافيتها من خلال مشاركة عينات القمر التي أعادتها من القمر في عام 2020، كما فعلت الولايات المتحدة، بعد بعثات أبولو مون، لكن حتى بعد مرور عام على هذا اللقاء لم نتلقي أي شيء.