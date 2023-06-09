السيسي: اللجنة المشتركة مع موزمبيق ستشكل قوة دفع كبيرة في تعاون البلدين

شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الموزمبيقي فيليب نيوسي، على استقباله في العاصمة مابوتو، وهنأه على تولي موزمبيق المقعد غير الدائم في مجلس الأمن لعامي 2023 و2024، مؤكدا أن اللجنة المشتركة بين البلدين ستشكل قوة دفع كبيرة جدا في التعاون بينهما في مختلف المجالات».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الموزمبييق، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذه الزيارة كان مخططا لها قبل عام 2021 لكن أزمة كورونا وتأثيرها على الحركة حدت من فرص القيام بهذه الفرصة، ونحن سعداء الآن بالوجود في هذا البلد الجميل.

وتابع: «تحدثت مع رئيس موزمبيق في المباحثات الثنائية على أهمية تطوير العلاقات في مختلف المجالات، واللجنة المشتركة ستشكل قوة دفع كبيرة جدا في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مثل التبادل التجاري والاستثمارات المختلفة وموضوعات البنية الأساسية وتبادل الخبرات والتدريب الذي من الممكن أن تقدمه مصر لموزمبيق في مكافحة الجريمة مثل جريمة الاختطاف أو الموضوعات الخاصة بالإرهاب».