سفير جورجيا بالقاهرة: مصر دولة رئيسية لتحقيق السلام والتنمية في الشرق الأوسط

أعرب القائم بأعمال سفارة جورجيا بمصر، ميخائيل تيجيشفيلي، عن امتنانه لدعم مصر المستمر لسيادة جورجيا ووحدة أراضيها، مؤكدا أن مصر كانت أول دولة عربية افتتحت فيها جورجيا سفارتها الكاملة في عام 1998.

وأكد السفير، خلال كلمته في حفل بمناسبة عيد استقلال جورجيا، نظمته سفارة جورجيا بمصر في أحد فنادق القاهرة- أن جورجيا ومصر تربطهما علاقة تعاون طيبة في عدة مجالات، ومنها السياحة، لافتا إلى أن المنتجعات السياحية المصرية، من بين أكثر الوجهات شعبية وتفضيلا لدى مواطني جورجيا.

مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جورجيا

وأشار «تيجيشفيلي»، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول من الشرق الأوسط وإفريقيا، التي اعترفت باستقلال جورجيا، لافتا إلى أن العلاقة بين بلاده ومصر قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم والرغبة في تعزيز التعاون.

سفير جورجيا: سنظل دائما دولة صديقة لمصر

وتابع: «نرى مصر، قائدة ودولة رئيسية لتحقيق السلام والأمن والتنمية في الشرق الأوسط.. سنظل دائما دولة صديقة لمصر، ونتمنى كل التوفيق لحكومتها وشعبها في بناء دولتهم المزدهرة».

ولفت إلى أنه خلال الفترة المقبلة، ستتركز جهود سفارة جورجيا بالقاهرة، على «تعزيز التعاون الوثيق مع الشركاء المصريين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والسياحة والاستثمار والنقل».