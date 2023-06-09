عميد «الدراسات الأفريقية العليا»: مصر تولي أهمية قصوى للتجارة مع أفريقيا

قال الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إنّ الدولة المصرية تولي أهمية قصوى بالتجارة الحرة مع الدول الأفريقية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «طنطاوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني يارا مجدي على قناة «اكسترا نيوز»: «في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة الكوميسا أمس الخميس، ورد أن حجم التجارة البينية بين دول الكوميسا بلغ 13 مليار دولار، وهذا ما يمثل قفزة كبيرة، وبخاصة منذ أن ترأست مصر هذه القمة في نوفمبر 2021 حتى الآن».

وتابع عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة: «مصر تريد تعظيم الفائدة الخاصة لهذه الدول، باعتبار أن الاقتصاد الافريقي لا ينمو إلا بسواعد وعقول أفريقية، وتمتلك دول الكوميسا خاصة ودول القارة الأفريقية عامة موارد أولية كبيرة جدا»، مشددًا على أن القارة الأفريقية هي المسؤول الرئيسي عن انتعاش العالم اقتصاديا، فهي تمتلك احجاما ضخمة من المواد الخام.

وأوضح: «من خلال الاقتصاد الأخضر وتعظيم القيمة المضافة والمقومات الطبيعية الموجودة في القارة الأفريقية، وبخاصة قطاع السياحة، من الممكن أن تتحقق التنمية المستدامة التي جاءت في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063».