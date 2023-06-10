للمزارعين.. نصائح مهمة لحماية المحاصيل في موجة الحر

كشف الدكتور محمد المحروق، أستاذ البساتين والخضروات، بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، لابد من توخي الحظر الشديد من قبل المزارعين، وذلك لحماية زراعاتهم أثناء موجات الحرارة المرتفعة في الصيف، لافتاً إلأى أن هذا الأمر يستوجب عدد من القواعد الإرشادات العامة التي يجب السير بها قدما دون حدوث أي خلل يذكر، وهو الأمر الذي يعرض الزراعات في فصل الصيف للتلف، وحرق الأوراق، وتساقط ثمار المحصول خلال ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

تلف البساتين وحرق أوراق الخضروات

وأوضح «المحروق»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن عمليات ري حقول البساتين في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، لها خريطة عمل زراعية، وهي كالتالي :

- البعد كل البعد عن ري حقول البساتين والفاكهة، من البرتقال، واليوسفي، والرمان، والمانجو، في وقت الظهيرة، لأن ذلك سوف يتسبب في تساقط الثمار المحصول.

- في أوقات الذروة وارتفاع دراجات الحرارة، يجب ري البساتين الفاكهة، وحقول الخضروات، عقب أذان الفجر، أو قبل غروب الشمس، حتي تخرج التربة حرارة الشمس المخزنة بها، والتي بدورها تتسبب في شلل جذور الخضروات.

- يجب عدم رش البساتين، أو الخضروات، بالمبيدات الزراعية، في وقت الظهيرة، لأن ذلك يتسبب في حرق أوراقها، جراء ارتفاع درجات الحرارة.

- تحذير من إشعال أي نيران حول حقول البساتين في أوقات ارتفاع درجات الحرارة،، لن ذلك يعرض المحصول «للدمور»، وتلف المحصول.

أوقات الرعاية الزراعية للمحاصيل

وأشار أيضا أن الرعاية الزراعية واتباع التعليمات الهامة لخبراء الزراعة، تزيد من إنتاجية حقول البساتين، وتقي من خسائر محاصيل الخضروات، في أوقات ذروة الحر الشديد، كما أن الأمر يحتاج إلي متابعة حالة الطقس من قبل المزارعين، من خلال بيانات هيئة الأرصاد الجوية المصرية أول بأول.