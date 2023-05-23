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موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 في محافظة كفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
03:43 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
ديوان عام محافظة كفر الشيخ

ديوان عام محافظة كفر الشيخ

كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، أنّ موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 في محافظة كفر الشيخ، سيكون في موعد أقصاه بعد غدٍ الخميس، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من رصد الدرجات الخاصة بالترم الثاني من العام الجاري 2033، وستُعلن النتيجة خلال ساعات في الموعد السابق ذكره، داخل جميع أروقة مدارس المحافظة.

موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 في محافظة كفر الشيخ

وقال المصدر المطلع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بشأن موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 في محافظة كفر الشيخ، إنه بعد إعلانها بشكل رسمي، سوف يجري توزيعها بشكل ورقي، وليس إلكتروني، وذلك عقب اعتمادها من قبل محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، ثم ستوزع على جميع المدارس.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس 

وأوضح أيضًا أنً نتيجة الصف الخامس الابتدائي، سوف يحصل عليها الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أيضًا، من خلال أرقام الجلوس أو الاسم، وذلك داخل مدرسة كل طالب وطالبة، والمقيد بها بالصف الخامس الابتدائي.

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