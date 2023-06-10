طالب بـ«هندسة كفر الشيخ» يحتفل بتخرجه برسم بورتريه لزملائه في الكلية

بورتريه كبير يضم صور 54 طالباً وطالبة من طلاب الفرقة الأخيرة بقسم «الهندسة المعمارية» بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، كانت هذه هدية أحد طلاب القسم لزملائه، إيذاناً بقرب تخرجهم عقب الانتهاء امتحانات الترم الثاني للعام الجامعي 2022 - 2023، وحتى تكون ذكرى طيبة لهم.

احترف رسم البورتريهات الفنية

نبيل وردة، صاحب الـ24 عاماً، الطالب بالفرقة الأخيرة بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، احترف رسم البورتريهات الفنية بمختلفة أشكالها، فكان من نصيب زملائه وأصدقائه في الكلية بورتريه جماعي، وذلك احتفالاً بقرب تخرجهم من الكلية وانتهاء مشوارهم الجامعي بعد مسيرة تعليمة استمرت لأكثر من 5 سنوات داخل الجامعة.

«فكرت إني أعمل حاجة تفرح دفعتي لأننا تعبنا جداً خلال الفترة اللي فاتت في المشاريع فقولت إني عايز أرسم الدفعة، بس ماكنتش عارف أرسم كل شخص لوحده ولا أرسمهم كلهم في لوحة كاملة، فلما حسبتها لقيت المجهود هيبقي كبير إني أرسم كل واحد لوحده فاشتريت لوحة، وجربت الأول أرسم الشخص بحجم صغير جداً، وكانت متعبة في الأول بس مرة في مرة لقيت ملامح الشخص بتيجي معايا زي ما أنا عايز، وكنت عارف أتحكم فيها وفي التفاصيل غير لما الصورة تكون كبيرة»، بهذه الكلمات بدأ نبيل وردة، حديثه لـ«الوطن».

«وردة»: الرسمة كانت مفاجأة كبيرة لزمايلي

ويضيف «وردة»، «بدأت أرسم البورتريه من الترم الأول من العام الجامعي 2022 - 2023 رسمت زمايلي الشباب كلهم وخلصتهم طبعاً وإللي كان معطلني لحد الترم التاني إني كنت عايز أرسم زميلاتي البنات بس ماكنتش عارف أوصل لصورهم فاستعنت بواحدة زميلتي عرفتها اللي بعمله وطلبت منها صور البنات وأكدت عليها إنها متعرفش حد عشان تبقي مفاجأة، وبالفعل حصل ورسمتهم، وفضلت محتفظ بالرسمة لحد اليوم الأخير في الامتحانات، وكانت مفاجأة كبيرة لهم، ولما شافوا الرسمة وشافوا التفاصيل بالحجم الصغير كانوا مبسوطين وكل واحد مضي اسمه تحت صورته وبروزناها عشان تتعلق عندنا في قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة عشان تكون ذكري لنا».

استغرق رسم البورتريه لطلاب الفرقة الأخيرة قسم «الهندسة المعمارية» بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ حوالي شهر ونصف، وفقاً لـ«وردة»: «البورتريه استغرق مني حوالي شهر ونصف ما بين الترم الأول والترم الثاني في الكلية، والأدوات كانت عبارة عن لوحة كانسون متر و70 سم، وقلم رصاص عادي، ورسمت 54 زميل وزميلة»، مشيراً إلي أنها يعشق الرسم منذ طفولته وخاصةً البورتريهات، وقام برسم عشرات الشخصيات من المشاهير، فضلاً عن عمل جداريات لأشهر لاعبي كرة القدم.

التخرج من الجامعة

مزيج من الفرحة والحزن يعيشه «وردة» حالياً مع قرب تخرجه من الكلية وفراقه هو وزملائه بعد عِشرة استمرت 5 سنوات: ‏«مش عارف أحدد إن كنت فرحان ولا زعلان 5 سنين عدوا خطف فرحت وزعلت وعرفت ناس وخسرت ناس ولمة صحاب وقعدة مشاريع بالأيام بس كل اللي متأكد منه بعيد عن حُب وكره إني مدين لكليتي بكتير أوي، وكل اللي أقدر أقوله إن زمايلي دول كانوا عيلتي التانية حقيقي، وإن شاء الله نتقابل علي خير».