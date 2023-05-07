«فقي» دمياط يبدع في رسم البورتريه.. موهوب بالفطرة

استطاع حسن عبد الله الفقي صاحب 23 عاما ابن مدينة ميت أبو غالب بدمياط الذي أنهى تعليمه بأحد المعاهد الفنية منذ بضعة سنوات، أن يبدع في رسم البورتريه «وجه الإنسان» والزخارف الإسلامية والخط العربي.

بدأ الرسم من عمر 7 سنوات

ويقول حسن لـ«الوطن» إنه بدأ الرسم من عمر 7 سنوات منذ أن كان في الصف الثاني الابتدائي ومدير المدرسة هو من اكتشف موهبته عندما كان حسن يرسم أي صورة على أكياس الشيبسي فلاحظ مدير المدرسة ذلك وبدأ بتحفيزه وتشجيعه وشارك في عدة مسابقات على مستوى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها وحصل على المركز الأول بها وعدة شهادات تقدير طوال فترة الدراسة بالمدرسة وأيضا اشترك بمسابقة قصر ثقافة دمياط وحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية وأثناء دراسته بأحد المعاهد الفنية ببورسعيد اشترك في مسابقة على مستوى الجامعات والمعاهد وحصل على المركز الأول بها وبدأ بالتطوير من نفسه وتميز في رسم البورتريه «وجه الإنسان» والزخارف الإسلامية والخط العربي بالرصاص B6,B8 وألوان الزيت والإكريليك ورسم بالفحم متمنيا أن يحقق حلمه بإقامة بازار ومرسم خاص به

دور البيت في تنمية المواهب

أضاف محمد عبد الله الفقي شقيق حسن الأكبر لـ«الوطن» أن البيت له دور كبير في تنمية المواهب بجانب المدرسة.

أشار إلى أنه اكتشف موهبة أخيه داخل البيت منذ أن كان في المرحلة الابتدائية حيث كان يرسم في البيت على الحوائط والأبواب وقمت بشراء كراسات الرسم والألوان له لأساعده في حبه للرسم وتنمية موهبته.