شبكة تلفزيون الحياة تذيع حفل إحياء ذكرى عبد الحليم حافظ

بثت شبكة تلفزيون الحياة حفل إحياء ذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذلك في إطار التعاون بين الشركة المتحدة ووزارة الثقافة ودار الأوبرا.

وأذاعت شبكة تليفزيون الحياة، حفل إحياء ذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، على الهواء مباشرة، من دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار التعاون بين الشركة المتحدة ووزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية.

ويقدم الحفل عدد كبير من مطربي دار الأوبرا المصرية، من بينهم وليد حيدر وأحمد عفت وفرح الموجي ومحمد حسن وغيرهم من مطربي الأوبرا.