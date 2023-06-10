تردد القناة الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي أوروبا

ساعات قليلة وينطلق لقاء مهم، وحاسم ينتظره عشاق الساحرة المستديرة بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ونظيره إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم 2023.

وتنطلق مباراة اليوم بين فريق مانشيستر سيتي وإنتر ميلان، مساء اليوم السبت، على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

موعد مباراة مانشيستر سيتي وإنتر ميلان

وتنطلق مباراة اليوم بين مان سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي وإنتر ميلان

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

التردد: 11013.

معدل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات

جودة القناة: HD.

تردد القناة للقمر الصناعي عرب سات

التردد 12379.

معدل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

واستطاع مانشستر سيتي الوصول إلى الدور النهائى من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد بعدما حقق الفوز على النادي الملكي بنتيجة 5 - 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، فيما تخطى الإنتر جاره ميلان، بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين.

ويعد نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال، أول نهائي يجمع فريقا إنجليزيا ضد فريق إيطالي، منذ موسم 2006 - 2007، عندما حقق ميلان الفوز على ليفربول بنتيجة 2 - 1.