تردد القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ساعات قليلة وينطلق لقاء هام بين فريق إنتر ميلان نظيره نادي ميلان، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك في إياب منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

موعد مباراة إنتر وميلان والقنوات الناقلة بدوري أبطال أوروبا

وينطلق لقاء إنتر وميلان بدوري أبطال أوروبا الليلة، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب جوزيبي مياتزا.

وفيما يلي نعرض تردد القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان وميلان في قبل نهائي بطولة أبطال أوروبا 2023.

تردد القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان

وستكون القنوات الناقلة للقاء إنتر ميلان وميلان هي beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق التونسي رؤوف خليف، وفقا لما أعلنته مجموعة قنوات بي إن سبورت.

تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين الإيطاليين، بفوز إنتر ميلان على ميلان بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سان سيرو وهو ما يجعل فرص الإنتر أقوى كثيرا للصعود من خلال لقاء الليلة الثلاثاء.