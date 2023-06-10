الحكومة: لا صحة لنقل قطع أثرية من متحف مصري للفحص بمستشفى خارج البلاد

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما جرى تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من منشورات تزعم نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية، للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد، وأن المنشورات المتداولة مغلوطة، ولا تمت للواقع بأي صلة، مُشددةً على أنه لم يتم السماح بنقل أي قطعة أثرية سواء للفحص أو الدراسة خارج البلاد، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.