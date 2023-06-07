مجلس الوزراء الكويتي يستعرض استقالة الحكومة بعد انتخابات مجلس الأمة

استعرض مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، كتاب استقالة الحكومة الذي سيرفع إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذلك بعد انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي 2023 وتطبيقا للمادة 57 من الدستور الكويتي والدعوة للانعقاد العادي للمجلس الجديد في 20 من يونيو الجاري.

استقالة الحكومة الكويتية

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعا في قصر بيان اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة إعلان النتائج الرسمية للانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي الـ17 والتي جرت يوم أمس الثلاثاء، عبر خلاله على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة ومشيدا بالجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.

كما أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها السلك القضائي والنيابة العامة وكافة العاملين في وزارات الداخلية والعدل والإعلام والصحة والتربية وبلدية الكويت والجهات الأخرى من مؤسسات المجتمع المدني الكويتية المعنية والمتطوعين الذين شاركوا في الإعداد والتنظيم للانتخابات والتي كان لها أطيب الأثر في تسهيل إدلاء الناخبين والناخبات لأصواتهم في جو من الطمأنينة والحرية.

إنتخابات مجلس الأمة الكويتية

كما أشاد مجلس الوزراء الكويتي بما تحلى به الناخبون من حس وطني وما أبدوه من التزام الأمر الذي جسد الوجه الحضاري لدولة الكويت معربا عن خالص التهاني للأعضاء الذين حازوا على ثقة المواطنين سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم لخدمة الوطن العزيز وبما يعود بالخير على المواطنين.