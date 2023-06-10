ضبط 85 طن سلع غذائية فاسدة في الغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالحملات التفتيشية التي ينفذها فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة، حيث اطلع المحافظ على التقرير الشهري للهيئة، والذي يفيد بضبط 85 طنا من السلع الغذائية المتنوعة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وتضمن التقرير ضبط 70 طن من المخللات متنوعة، يظهر عليها علامات التلف والعفن الظاهري، و695 كجم من العصائر غير صالحة للاستخدام الآدمي، و28 كرتونة عسل بوزن 385 كجم، و140 عبوة منتجات ألبان من حليب وجبن وزبد، بإجمالي 755 كجم، كما تم ضبط 34 عبوة من اللحوم والدواجن بوزن 27 كجم، إضافة إلى ضبط 339 صندوق رنجة بإجمالي وزن 4 أطنان.

ضبط سلع غذائية متنوعة

وفي السياق ذاته، ضبطت لجان الهيئة 681 سلعة غذائية متنوعة بإجمالي وزن 9215 كجم، تنوعت ما بين (سناكس، مقرمشات، جلاش، كنافة، خميرة، بقسماط، كريمة شيكولاتة، دقيق شوفان، خلطات توابل، مكرونة، زجاجات خل، مياه معدنية وملح طعام).

وأوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن اللجان قامت بتحرير محاضر بالنيابة العامة بالمخالفات وكذلك التحفظ على المنتجات وسحب عينات للوقوف على مدى صلاحيتها، حيث بلغ عدد المحاضر المحررة 53 محضر متنوع بين محاضر (غلق، عدم إعلان سعر، عدم استيفاء اشتراطات صحية ومحاضر غلق إداري)، كما نفذت الهيئة 3 قرارات إعدام لأغذية تالفة.

تكثيف الحملات التفتيشية

ومن جانبه، وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية، خاصة على المنشآت الغذائية المخالفة والتأكد من عدم تكرارها للأفعال المخالفة وحال معاودتها يتخذ ضدها على الفور الإجراءات القانونية بما نص عليه القانون دون تهاون.