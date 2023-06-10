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وزير الصحة: تذليل أي معوقات أمام الجراحات القلبية

كتب:

مريم الخطري
07:28 م | السبت 10 يونيو 2023
د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على معدلات العمل في تطوير ورفع كفاءة النظم الصحية، وعلى رأسها منظومة جراحات القلب.

وأشاد عبدالغفار، بجهود الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، وإسهامات الفرق الطبية في هذا التخصص الحيوي المهم.

التحديات التي تواجه منظومة الجراحات القلبية

واستمع وزير الصحة والسكان إلى التحديات التي تواجه منظومة الجراحات القلبية، مؤكدا العمل على تذليل أي عقبات قد تعيق عمل هذه المنظومة، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع كل الجهات المعنية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.