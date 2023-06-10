ذكرى معاهدة الإليزيه.. 60 ألف تذكرة قطار مجانية للتنقل بين فرنسا وألمانيا

أعلن مكتب الوزير المفوض للنقل الفرنسي، كليمنت بون، عن إصدار 60 ألف تذكرة قطار مجانية للشباب، يتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً، للتنقل بين فرنسا وألمانيا، وذلك اعتباراً من بعد غد الاثنين، بهدف تشجيع السفر بين البلدين.

وفي يناير الماضي، كان وزير النقل الفرنسي ونظيره الألماني فولكر ويسينج قد أعلنا ، في بيان مشترك، عن إصدار تلك التذاكر مجانا خلال العام الجاري "بمناسبة حلول الذكرى الـ 60 لمعاهدة الإليزيه للصداقة بين ألمانيا وفرنسا".

نصف التذاكر ستكون متاحة في فرنسا

وأوضح مسؤولون في مكتب الوزير الفرنسي أن نصف التذاكر ستكون متاحة في فرنسا، والنصف الآخر في ألمانيا، وسيتمكن الشباب المسافر بين ألمانيا وفرنسا وبالعكس من التنقل في مدن البلدين، باستخدام هذه التذاكر بداية من الأول من يوليو إلى 31 ديسمبر.

يتم تنفيذ هذه المبادرة بتمويل من قبل الحكومتين الألمانية والفرنسية، والشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية، وشركة «دويتشه بان» الألمانية، وتم إقرارها خلال مجلس الوزراء الفرنسي الألماني في يناير الماضي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لمعاهدة الإليزيه، كما تهدف إلى تشجيع الشباب على استخدام القطار كوسيلة نقل آمنة ومنتظمة.