«الكرملين»: فرنسا لا تستطيع لعب دور الوسيط في الأزمة الأوكرانية

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، إن فرنسا تشارك بحكم الواقع في النزاع إلى الجانب الأوكراني، لذلك لا تعتبر دولة محايدة يمكنها أن تدّعي دور الوساطة في تسوية الأزمة.

وعلق بيسكوف على إمكانية عقد قمة سلمية، بشأن أوكرانيا في باريس، قائلًا: «لم أر أو أسمع أي تصريحات رسمية من قبل رئيس فرنسا حول هذه المسألة، ولكن في هذه الحالة، يصعب تصنيف فرنسا كدولة محايدة، أو كدولة يمكنها أن تدعي نوعا ما من دور الوساطة»، وفقا لما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

بيسكوف: فرنسا مشارك فعلي بحكم الواقع في الأزمة الأوكرانية

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية: «مثل البرازيل، والصين، والبلدان الأفريقية والفاتيكان، لم يعد بإمكان فرنسا القيام بذلك، لأنها مشارك فعلي بحكم الواقع في هذا النزاع، ومشارك من جانب أوكرانيا، ويجب أن يكون الفرنسيون مسؤولين عن ذلك».

يشار إلى أن صحيفة «وول ستريت جورنال»، ذكرت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لعقد قمة سلمية بشأن أوكرانيا في باريس، وقدمت الدنمارك والسويد مقترحات مماثلة، وذلك نقلًا عن دبلوماسيين أوروبيين.