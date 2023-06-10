قانون التصالح في مخالفات البناء ينتظر اللمسات الأخيرة قبل الخروج للنور

ينتظر قطاع عريض من المواطنين قانون التصالح في مخالفات البناء لتقنين وضع المخالفات على مستوى الجمهورية، والقضاء على ملف المخالفات والعشوائيات نهائيا واستعادة المظهر الحضارى والجمالى للأحياء والمدن، القانون حاليا فى حوزة الحكومة لوضع اللمسات والصيغة النهائية على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بينما ينتظر مجلس النواب وصول مشروع القانون له للبت فيه وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى للبرلمان.

مكاسب تطبيق قانون التصالح

وأشارت التقديرات الأولية إلى أنه في حالة صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء وتطبيقه يدر دخلا على الدولة لا يقل عن 60 مليار جنيه ويزيد عن 100 مليار جنيه حيث تحصل الدولة على حقوقها، بينما ينهي القانون أزمة عدد كبير من السكان في المدن والقرى والنجوع الراغبين فى التصالح مع الدولة والحصول على التراخيص اللازمة.

تيسيرات للمواطنين

ويتضمَّن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء توفير تيسيرات للمواطنين وفتح باب التقديم للتصالح بمجرد إقرار اللائحة التنفيذية للقانون لإتاحة الفرصة أمام كل أصحاب مخالفات البناء للتقدم لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي وإدخال المرافق للعقار أو المبنى بعد التصالح، كما يتم وقف أي قضايا بشأن مخالفة البناء بمجرد البدء في إجراءات التصالح، كما يزيد التصالح من القيمة المالية للعقارات وذلك يصب في صالح المواطنين.

إجراءات لإنهاء ملفات التصالح

وشهد قانون التصالح في مخالفات البناء القديم تقديم 2.8 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء من مختلف المحافظات، ولم يتم البت سوى في عدد قليل جدا من تلك الطلبات، بينما يتيح مشروع قانون التصالح الجديد سرعة البت في كل طلبات التصالح وزيادة عدد اللجان التي تجري معاينات وتبت في طلب التصالح بالقبول أو الرفض وفتح الباب أمام طلبات تصالح جديدة وفق ما ينص عليه القانون والتغلب على كل السلبيات التى نتجت عن تطبيق قانون التصالح القديم.