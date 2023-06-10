دعاء رؤية الكعبة لأول مرة.. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما

أيام قليلة تفصلنا عن موسم الحج، أحد أكثر الشعائر الدينية قدسية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، ومع أداء فريضة الحج، وخاصة مع من يزورون الكعبة لأول مرة، يحاول الكثيرون معرفة دعاء رؤية الكعبة لأول مرة، وذلك من أجل ترديده أمام الكعبة، في حالة من التقرب إلى الله رب العالم.

دعاء رؤية الكعبة لأول مرة

هناك العديد من صيغ الأدعية التي وردت والتي يمكن أن يستخدمها المسلم كـ دعاء رؤية الكعبة لأول مرة، ومن هذه الأدعية، ما ورد عن مجمع البحوث الإسلامية، حيث يمكن للمسلم أن يقول: «اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُكَ وأمْنُكَ، فَحَرِّمنِي علىٰ النارِ، وأمِّنّي مِن عَذَابِكَ يَومَ تَبْعَثُ عِبادَكَ، وَاجْعَلْنِي مِن أولِيائِك وَأهْلِ طَاعَتِكَ»

اللهم زد هذا البيت تشريفا

وهناك صيغة أخرى للدعاء يمكن أن يردده المسلم عند رؤية الكعبة لأول مرة، فمن الممكن أن يقول: «اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا البَيْتَ تَشْريفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِن شَرَّفَهُ وكَرمَهُ مِمَّنْ حَجَّه أو اعْتَمَرَه تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا».

التقرب إلى الله بالدعاء

يمكن للمسلم أن يلجأ للعديد من صيغ الأدعية التي يحاول من خلالها التقرب إلى الله عز وجل بالدعاء، وأن يدعو الله ليغفر له ذنوبه في هذه البقعة الطاهرة من الأرض، فيمكن أن يقول: «أعُوذُ بِالله الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلطانه الْقَدِيمِ، من الشّيطانِ الرّجِيمِ، الحمد لله، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ على سيدنا مُحَمّدٍ وَعَلى سيدنا آلِ محمَّد، اللهمّ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك».