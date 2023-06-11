الأولى على إعدادية كفر الشيخ بعد تبني «حياة كريمة» لها: أشكر الرئيس الإنسان والأب

أعربت الطالبة منة الله عماد، الأولى مكرر بمدرسة التجريبية بالصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ، الحاصلة على مجموع 279.5 درجة، من 280 درجة للمجموع الكلي، عن فرحتها الشديدة لتبني الأكاديمية الوطنية، ومؤسسة حياة كريمة لها، ولم تصدق من شدة فرحتها، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي هو أب لكل المصريين، يشعر بالبسطاء ويساندهم في مشوارهم العلمي، وفي نواحي الحياة.

ظروفها الصعبة صنعت المجد العلمي

وتقول منة الله لـ«الوطن» إن ظروفها الصعبة لم تقف عائقا أمام تفوقها الدراسي بالشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، بل اعتادت المذاكرة عدة سنوات في طقس بارد، وحر شديد على البلاط، داخل شقتها السكنية، التي لا يوجد بها أي محتويات من «عفش».

وذكرت أن الشقة لا يوجد بها أثاث سوى بعض الأدوات المنزلية بمطبخهم، حيث تعيش «منة الله»، مع شقيقها طالب بالمرحلة الإعدادية، ووالدتها ربة منزل، بمدينة الحامول، في كفر الشيخ.

تروي منة الله، أن الظروف صنعت منها طالبة ناجحة علمياً وعزيمة قوية وإصرار على النجاح والتقدم.

وأعربت عن أمنيتها أن تصبح طبيبة جلدية، حتى تساعد الغلابة والبسطاء، حتى تحظى بلقب «طبيبة الغلابة».

دور الأم السند

وتقول إيمان عادل والدة الفتاة أن تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنجلتها علمياً ومادياً هو أكبر دليل على قلب الرئيس الرحيم بالبسطاء.