أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية رسمياً، اليوم السبت.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في محافظة كفرالشيخ

وتنشر «الوطن» أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في محافظة كفر الشيخ وفقاً للإعلان الرسمي من قبل منطقة كفر الشيخ الأزهرية وجاء كالتالي:

أولاً: أوائل الطلاب المبصرون

- معاذ باسم إبراهيم محمد هنداوي، بمعهد سالما الإعدادي الأزهري بنين، «الأول» بنسبة 100.0%.

- حسناء شرف الدين سعد مسعد همام، بمعهد فتيات بني بكار الإعدادي الأزهري، «الثاني» بنسبة 99.8%.

- روان يوسف أبو السعود يوسف الشال، بمعهد فتيات بني بكار الإعدادي الأزهري، «الثاني مكرر» بنسبة 99.8%.

- سارة عماد محمد المتولي الصياد، بمعهد مطوبس الإعدادي الأزهري فتيات، «الثاني مكرر» بنسبة 99.8%.

- فرحة محمد حسن السعيد الفقي، بمعهد البحيري الإعدادي الأزهري فتيات، «الثاني مكرر» بنسبة 99.8%.

- عبد الرحمن توفيق عبده محمد، بمعهد الرياض الابتدائي الأزهري، «الرابع» بنسبة 99.0%.

- هاجر أسامة السيد محمد جاويش، بمعهد البياض الإعدادي الأزهري، «الخامس» بنسبة 98.7%.

- أمل محمد سعد عبد الفتاح، بمعهد المنشأة الصغري الابتدائي الأزهري فتيات، «الثاني مكرر» بنسبة 99.8%.

- آية ربيع محمد علي عبد الفضيل، بمعهد أريمون الإعدادي الأزهري فتيات، «الثالث» بنسبة 99.6%.

- أروي وائل السعيد الرويني، بمعهد سيدي سالم الإعدادي الأزهري فتيات، «الثالث مكرر» بنسبة 99.6%.

- ريهام محمد الزناتي مرسي المرشدي، بمعهد البحيري الإعدادي الأزهري فتيات، «الثالث مكرر» بنسبة 99.6%.

- محمد جمعة السيد أبو زيد البلكيمي، بمعهد المندورة الإعدادي الأزهري بنين، «الثالث مكرر» بنسبة 99.6%.

ثانياً: أوائل الطلاب المكفوفون

- محمد أحمد عبد اللاه محمد عبد الله القلشاني، بمعهد الدكتور عادل غانم الإعدادي الأزهري بنين، «الأول» بنسبة 97.1%.

- ملك مصطفي إبراهيم بسيوني زغلول، بمعهد الطوال الإعدادي الأزهري فتيات، «الثاني» بنسبة 92.4%.

- بسملة علي أحمد مصطفي بديوي، بمعهد سنهور المدينة الإعدادي الأزهري فتيات، «الثالث» بنسبة 78.0%.

- ياسمين صبحي عبد السلام عبد الصمد دواد، بمعهد سنهور المدينة الإعدادي الأزهري فتيات، «الرابع» بنسبة 77.4%.

- سارة السيد جمعة السيد رمضان، بمعهد فتيات الورق الإعدادي الأزهري فتيات، «الخامس» بنسبة 74.6%.

رئيس منطقة كفر الشيخ يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية

ومن جانبه، هنأ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية، عن العام الحالي 2022 - 2023، الدور الأول، وذلك عقب إعلان نتيجة وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.