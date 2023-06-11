عاجل.. وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

توفيت، منذ قليل، الإعلامية فايزة واصف، بعد صراع المرض، بعد أن قدمت مسيرة كبيرة في مجال الإعلام.

ابن شقيقها يعلن وفاتها

وأعلن محمد توفيق ابن شقيقها خبر وفاتها عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، قائلا: «عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله».

‏وقالت الإعلامية فايزة واصف مؤخرا في أحد البرامج التلفزيونية، إنها قدمت برنامج «حياتي» في التليفزيون المصري لمدة 36 عاما، مؤكدة أنها تحب هذه النوعية من البرامج لأن دراستها تعتمد بشكل كبير على محتواها.