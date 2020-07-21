فايزة واصف إعلامية نقلت قضايا الجمهور للشاشة الصغيرة

تعد الإعلامية فايزة واصف استثناء في تاريخ الإعلام المصري والعربي، فمنذ بدايتها مع الإعلام واهتمت بتقديم قضايا ومشاكل الجمهور الاجتماعية على الشاشة الصغيرة في محاولة لإيجاد حلول لها وكانت تلك هي رسالتها السامية.

فايزة واصف الكاتبة والإعلامية التي قد حققت نجاحا كبيرا ببرنامجها "حياتي"، والذي حقق شهرة كبيرة ليستمر عرضه على مدار ثلاثون عاما، تخرجت في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وبالرغم من ذلك كان بداية مشوارها مع الإذاعة عام 1963 ببرنامج "أغنية اليوم" في إذاعة صوت العرب، والذي من خلاله انطلقت للعمل في التلفزيون المصري، وكانت بداية اهتمامها بقضايا الناس ونقلها للتلفزيون ببرنامج "رسائل"، والذي كان يعتمد على ذهابها لأصحاب المشكلة في بيتهم ومناقشتها وعرضها، حتى جاءت فكرة برنامج حياتي بتقديم المشاكل في قالب درامي.

ويعد برنامج "حياتي"، من أهم المحطات في مسيرة فايزة واصف الإعلامية فقد كان من أهم البرامج الدارمية التي قدمها التليفزيون المصري على مدار تاريخه، وتناول البرنامج الكثير من المشاكل الاجتماعية، ويستضيف متخصصين للحديث عن كيفية حلها ليكن نافذة للجمهور للتعبير عن مشاكلهم.

حافظت الإعلامية فايزة واصف طوال مشوارها الإعلامي على جدية مهنتها ورسالة الإعلام وكان لها دوما العديد من المواقف التي أعلنت من خلالها جدية العمل الإعلامي وأهميته، لتؤكد دوما بأنها موهبة إعلامية استطاعت أن تحفر اسمها بتاريخ الإعلام العربي.