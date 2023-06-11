عاجل: نظر دعوى تطالب بسحب لقب السوبر من النادي الأهلي اليوم

تنظر محكمة مجلس الدولة اليوم، دعوى قضائية مُقامة من أيمن محفوظ المحامي، طالب فيها بسحب لقب السوبر من النادي الأهلي، حيث وصف حصوله على لقب السوبر بالتحايل على القانون.

الأهلي أقام دعوى لوقف لجنة الانضباط

وتقدم محفوظ بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري بصفته وكيلا عن الإعلامي أحمد عبادة أحد أعضاء نادي الزمالك، وقال إن الأهلي أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة مختصما فيها وزير الشباب وآخرين بطلب إبطال تعيين وتشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم وبطلان جميع قراراتها، وذلك بعد إصدارها عقوبة كهربا بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

سحب لقب السوبر من الأهلي

وأضاف في دعواه بطلب سحب لقب السوبر من الأهلي: بعد أن صرح الأهلي بالعزم عن التنازل عن دعوى بطلان لجنة الانضباط لأنها حققت الهدف منها قبل الحكم لأنه بمجرد رفع الدعوى تم إيقاف العقوبات بوقف كهربا، الأمر الذي أشعر الزمالك النادي المنافس بعدم تحقيق العدالة وأجبره قرار لجنة الاستئناف على الانسحاب من المباراة وتم اختيار نادي بيراميدز بالسوبر وتم إشراك كهربا بالمباراة وتم حصول الأهلي على البطولة بتلك الحيلة القانونية التي غاب عنها المصداقية وكان وسيلة لحصد اللقب.